«Ман Юнайтед» стал партнером фонда Stonewall, лоббирующего права секс-меньшинств

официально стал партнером фонда Stonewall.

Stonewall занимается проблемами ЛГБТ-сообщества. Организация лоббирует интересы секс-меньшинств, отстаивает их права. Stonewall является крупнейшим подобным фондом в Европе.

«Манчестер Юнайтед» стал первым британским футбольным клубом, вступившим в партнерские отношения с организацией. Деятельность клуба будет связана с проблемами, с которыми сталкиваются представители секс-меньшинств в спорте.

«Манчестер Юнайтед» вступил в группу TeamPride, объединяющую различные организации по всему миру. Клуб присоединился к кампании Rainbow Laces. Эта инициатива направлена на защиту прав представителей секс-меньшинств в спорте.

«Мы хотим быть лидерами во всем, чем занимаемся. «Манчестер Юнайтед» с гордостью стал первым спортивным клубом, вступившим в TeamPride», – заявил управляющий директор Ричард Арнольд.

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»