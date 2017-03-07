Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ман Юнайтед» стал партнером фонда Stonewall, лоббирующего права секс-меньшинств

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия фото политика

    «Манчестер Юнайтед» официально стал партнером фонда Stonewall.

    Stonewall занимается проблемами ЛГБТ-сообщества. Организация лоббирует интересы секс-меньшинств, отстаивает их права. Stonewall является крупнейшим подобным фондом в Европе.

    «Манчестер Юнайтед» стал первым британским футбольным клубом, вступившим в партнерские отношения с организацией. Деятельность клуба будет связана с проблемами, с которыми сталкиваются представители секс-меньшинств в спорте.

    «Манчестер Юнайтед» вступил в группу TeamPride, объединяющую различные организации по всему миру. Клуб присоединился к кампании Rainbow Laces. Эта инициатива направлена на защиту прав представителей секс-меньшинств в спорте.

    «Мы хотим быть лидерами во всем, чем занимаемся. «Манчестер Юнайтед» с гордостью стал первым спортивным клубом, вступившим в TeamPride», – заявил управляющий директор Ричард Арнольд.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться