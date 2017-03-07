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    «Ростов» – «МЮ». Мхитарян, Погба и Ибрагимович полетели с командой в Россию, Руни не сыграет

    Теги Ростов Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Лига Европы Генрих Мхитарян Поль Погба Люк Шоу

    «Манчестер Юнайтед» взял в Ростов-на-Дону 20 футболистов, которые смогут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

    В Россию с командой не полетели капитан Уэйн Руни, а также Люк Шоу и Бастиан Швайнштайгер.

    Полузащитник Генрих Мхитарян, участие которого было под вопросом, отправился в Ростов вместе с «МЮ».

    Состав «Манчестер Юнайтед»:

    Вратари: Де Хеа, Ромеро, О’Хара.

    Защитники: Валенсия, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Янг.

    Полузащитники: Кэррик, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян.

    Нападающие: Рашфорд, Марсьяль, Ибрагимович.

    Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта и начнется в 21.45 по московскому времени.

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