«Манчестер Юнайтед» взял в Ростов-на-Дону 20 футболистов, которые смогут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

В Россию с командой не полетели капитан Уэйн Руни, а также Люк Шоу и Бастиан Швайнштайгер.

Полузащитник Генрих Мхитарян, участие которого было под вопросом, отправился в Ростов вместе с «МЮ».

Состав «Манчестер Юнайтед»:

Вратари: Де Хеа, Ромеро, О’Хара.

Защитники: Валенсия, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Янг.

Полузащитники: Кэррик, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Лингард, Мхитарян.

Нападающие: Рашфорд, Марсьяль, Ибрагимович.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта и начнется в 21.45 по московскому времени.