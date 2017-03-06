«Манчестер Юнайтед» больше не ставит в приоритет покупку Гризманна

«Манчестер Юнайтед» ищет альтернативные варианты усиления из-за того, что клуб не может осуществить трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Отмечается, что покупка французского футболиста уже не является главным приоритетом команды.

Появившиеся трудности перехода заставили «МЮ» переключить свое внимание на нападающего «Баварии» Роберта Левандовского и полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Гризманн уже достиг договоренности с «Манчетсер Юнайтед» об условиях личного контракта.