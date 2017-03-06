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    «Ростов» объявил, что все билеты на матч с «МЮ» проданы

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Олимп-2 Лига Европы болельщики

    «Ростов» объявил, что все билеты на домашний матч с «Манчестер Юнайтед» проданы.

    «Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты проданы. Если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу. Продаж билетов в кассах производиться больше не будет», – сказано в тексте.

    Ранее сообщалось, что в продажу на стадионе поступало по 10 билетов в час, а к распространению их через интернет «Ростов» не прибегал.

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