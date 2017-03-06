«Ростов» объявил, что все билеты на матч с «МЮ» проданы
«Ростов» объявил, что все билеты на домашний матч с «Манчестер Юнайтед» проданы.
«Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты проданы. Если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу. Продаж билетов в кассах производиться больше не будет», – сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что в продажу на стадионе поступало по 10 билетов в час, а к распространению их через интернет «Ростов» не прибегал.
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