«Ростов» продает билеты на матч с «МЮ» только через кассы стадиона, в продажу поступает по 10 билетов в час

в очередной раз испытывает проблемы с продажей билетов на домашние матчи еврокубков.

Клуб отказался от продажи билетов через интернет, мотивировав это желанием продать билеты ростовским болельщикам, а не зрителям из других городов.

Как сообщает «Российская газета», продажи билетов через кассы также идут медленно: болельщики занимали очередь с трех часов ночи, при этом в кассах продается всего по 10 билетов в час.

Цена билетов – от 2 до 16 тысяч рублей.

Напомним, что матч на стадионе пройдет 9 марта.