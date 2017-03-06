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    «Ростов» продает билеты на матч с «МЮ» только через кассы стадиона, в продажу поступает по 10 билетов в час

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Олимп-2 Премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА болельщики

    «Ростов» в очередной раз испытывает проблемы с продажей билетов на домашние матчи еврокубков.

    Клуб отказался от продажи билетов через интернет, мотивировав это желанием продать билеты ростовским болельщикам, а не зрителям из других городов.

    Как сообщает «Российская газета», продажи билетов через кассы также идут медленно: болельщики занимали очередь с трех часов ночи, при этом в кассах продается всего по 10 билетов в час.

    Цена билетов – от 2 до 16 тысяч рублей.

    Напомним, что матч на стадионе «Олимп-2» пройдет 9 марта.

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