«Томь» перечислила 30 млн рублей на погашение долгов по налогам, но сумма долга выросла до 70 млн

лишь частично погасила задолженности по налогам.

«На счет ФК , арестованный судебными приставами, поступили денежные средства в счет погашения налоговых платежей – 30 млн рублей. Сегодня сотрудники отдела по исполнению особо важных исполнительных производств полностью распределят деньги в пользу ИФНС.

Из налоговой инспекции поступил новый исполнительный документ – о взыскании еще 14 млн рублей. Кроме того, перечисленных 30 млн было недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент проплаты составляла 32 млн рублей. Также ФК должен был внести исполнительский сбор за неоплату задолженности в добровольный срок – 2 млн 640 тыс. рублей.

Приставам также поступил исполнительный документ и о взыскании страховых взносов на сумму 22 млн рублей. Таким образом, долг футбольного клуба вырос до 70 млн рублей, и 30 млн рублей для его погашения явно недостаточно. Напомним, что арест с арестованного административно-бытового корпуса может быть снят только после полного погашения долга», – приводит ТАСС заявление УФССП.

Ранее клуб получил финансовую поддержку от нефти» в размере 200 миллионов рублей, что позволило полностью погасить задолженности по заработной плате перед игроками и сотрудниками клуба.