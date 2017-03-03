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    «Томь» погасила все долги перед игроками

    Теги Премьер-лига Россия Томь Руслан Киселев кризис

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что все задолженности по зарплате перед игроками погашены.

    В понедельник «Томь» получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей от «Газпром нефти» для погашения долгов.

    «Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены», — сказал Киселев.

    В 18-м туре чемпионата России «Томь» сыграет с «Ростовом» на выезде.

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