«Томь» погасила все долги перед игроками

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что все задолженности по зарплате перед игроками погашены.

В понедельник получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей от «Газпром нефти» для погашения долгов.

«Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены», — сказал Киселев.

В 18-м туре чемпионата России «Томь» сыграет с «Ростовом» на выезде.

«Томь» получит 200 млн рублей от «Газпром нефти»

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