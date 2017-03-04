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    «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и выбил лондонцев из первой четверки АПЛ

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал

    В 27-м туре чемпионата Англии на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (3:1).

    Таким образом, мерсисайдцы обогнали лондонцев в турнирной таблице и вышли на четвертое место.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Ливерпуль – Арсенал 3:1 (2:0, 1:1)
    Дата проведения
    4 марта, 20.30, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Фирмино, 2:0 – 40 Мане, 2:1 – 57 Уэлбек, 3:1 – 90 Вейналдум.
    ЛиверпульМиньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Вейналдум, Джан, Лаллана (Лейва, 90), Мане (Александер-Арнолд, 90), Фирмино, Коутиньо (Ориги, 80).
    АрсеналЧех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Коклен (Санчес, 46), Джака, Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уэлбек (Уолкотт, 74), Жиру (Перес, 74).
    Предупреждения:
    Коклен (34), Джан (68), Джака (78).

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