«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и выбил лондонцев из первой четверки АПЛ

В 27-м туре чемпионата Англии на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (3:1).

Таким образом, мерсисайдцы обогнали лондонцев в турнирной таблице и вышли на четвертое место.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

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