«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» и выбил лондонцев из первой четверки АПЛ
В 27-м туре чемпионата Англии на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (3:1).
Таким образом, мерсисайдцы обогнали лондонцев в турнирной таблице и вышли на четвертое место.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 4 марта, 20.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Вейналдум, Джан, Лаллана (Лейва, 90), Мане (Александер-Арнолд, 90), Фирмино, Коутиньо (Ориги, 80).
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Арсенал –
Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Коклен (Санчес, 46), Джака, Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уэлбек (Уолкотт, 74), Жиру (Перес, 74).
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