Главный тренер Иван Данильянц высказался о матче 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0), а также о предстоящей игре с «МЮ».

– Ребята провели непростую игру. Это случилось по нескольким причинам. Первая – регулярный сезон только возобновился, и этот матч был после громких побед. Второе – многие считали, что мы обязаны легко обыгрывать .

Кроме этого, у нас сидело в голове, что впереди противостояние с . Но мы уже доказывали, что сильны тем, что рассматриваем каждую игру отдельно. Да потребовалось время, чтобы привыкнуть к полю, но ребята справились.

- Сегодня команда забила много мячей головой. Это своего рода подготовка к матчу с англичанами?

– Это одна из наших сильных сторон, у это и вовсе козырь. Азмун же выпрыгивает так высоко, что ему можно позавидовать.

Но не забывайте, что против нас играли молодые ребята, а при игре головой важен выбор позиции, который приходит с опытом.

- Довольным тем, что Девич забил свой первый гол?

– Прекрасно, что сегодня отличились все форварды, которые играли. Голы – это живительная сила для нападающих.

Девич уже хорошо понимает нашу игру. Сегодня он создал много острых моментов. Ему просто нужно было время, чтобы найти себя.

- Сегодня был боевой состав. Означает ли это, что больше не будет жертв матчами чемпионата перед еврокубками?

– Благодаря этим жертвам мы получили игры с «Манчестер Юнайтед». Приоритеты были расставлены грамотно – мы правильно готовились к матчам, которые выше уровнем.

Что касается ближайших встреч, давайте не будем забегать вперед. Впереди матчи с англичанами, а это команда другого уровня.

С ними приятно и почетно играть, но это требует колоссальной мобилизованности и ответственности. Надеемся, что подойдем к играм в оптимальном физическом и моральном состоянии.

- Как скажется качество газона на игре с «МЮ»?

– Поле одинаковое для всех, но это все равно будет проблема. В финале Кубка лиги «МЮ» играл на идеальном газоне – там был идеальный «ковер». Когда они приедут сюда, то удивятся.

- Курбан Бекиевич уже играл против Моуринью.

– Читал, что сказал Моуринью на этот счет. Для него та встреча не особо приятна. Мы должны были выигрывать дома, но сыграли вничью, упустили победу на последней минуте и проиграли в гостях.

- Сегодня была тренировка с повышенной ответственностью?

– Курбан Бекиевич сказал ребятам перед игрой: «Не рассматривайте это как прогулку. Я буду смотреть и делать выводы, кто готов играть с «Манчестером», – заявил Данильянц.