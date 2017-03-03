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    Иван Данильянц: «МЮ» играл на идеальном «ковре». Когда они приедут в Ростов, удивятся»

    Теги Ростов Александр Бухаров Курбан Бердыев Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Олимп-2 Премьер-лига Россия Лига Европы Томь Марко Девич Иван Данильянц Сердар Азмун

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высказался о матче 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0), а также о предстоящей игре Лиги Европы с «МЮ».

     – Ребята провели непростую игру. Это случилось по нескольким причинам. Первая – регулярный сезон только возобновился, и этот матч был после громких побед. Второе – многие считали, что мы обязаны легко обыгрывать «Томь».

    Кроме этого, у нас сидело в голове, что впереди противостояние с «Манчестер Юнайтед». Но мы уже доказывали, что сильны тем, что рассматриваем каждую игру отдельно. Да потребовалось время, чтобы привыкнуть к полю, но ребята справились.

    - Сегодня команда забила много мячей головой. Это своего рода подготовка к матчу с англичанами?

    – Это одна из наших сильных сторон, у Бухарова это и вовсе козырь. Азмун же выпрыгивает так высоко, что ему можно позавидовать.

    Но не забывайте, что против нас играли молодые ребята, а при игре головой важен выбор позиции, который приходит с опытом.

    - Довольным тем, что Девич забил свой первый гол?

    – Прекрасно, что сегодня отличились все форварды, которые играли. Голы – это живительная сила для нападающих.

    Девич уже хорошо понимает нашу игру. Сегодня он создал много острых моментов. Ему просто нужно было время, чтобы найти себя.

    - Сегодня был боевой состав. Означает ли это, что больше не будет жертв матчами чемпионата перед еврокубками?

    – Благодаря этим жертвам мы получили игры с «Манчестер Юнайтед». Приоритеты были расставлены грамотно – мы правильно готовились к матчам, которые выше уровнем.

    Что касается ближайших встреч, давайте не будем забегать вперед. Впереди матчи с англичанами, а это команда другого уровня.

    С ними приятно и почетно играть, но это требует колоссальной мобилизованности и ответственности. Надеемся, что подойдем к играм в оптимальном физическом и моральном состоянии.  

    - Как скажется качество газона на игре с «МЮ»?

    – Поле одинаковое для всех, но это все равно будет проблема. В финале Кубка лиги «МЮ» играл на идеальном газоне – там был идеальный «ковер». Когда они приедут сюда, то удивятся.  

    - Курбан Бекиевич уже играл против Моуринью.

    – Читал, что сказал Моуринью на этот счет. Для него та встреча не особо приятна. Мы должны были выигрывать дома, но сыграли вничью, упустили победу на последней минуте и проиграли в гостях.

    - Сегодня была тренировка с повышенной ответственностью?

     – Курбан Бекиевич сказал ребятам перед игрой: «Не рассматривайте это как прогулку. Я буду смотреть и делать выводы, кто готов играть с «Манчестером», – заявил Данильянц.

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