Пресс-служба «Ростов» сообщила и порядке продажи билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против .

4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет.

С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона . В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой – в 16 тысяч.

Матч – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта, ответная игра в Манчестере – 16 марта.

Губернатор Ростовской области: «Сделал «Ростову» замечания. Мы обсудим билетную программу на матч с «МЮ»

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