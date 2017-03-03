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    «Ростов» – «МЮ». Билеты на матч будут стоить от 2 до 16 тысяч рублей

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Олимп-2 Лига Европы болельщики

    Пресс-служба «Ростов» сообщила и порядке продажи билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

    4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет.

    С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона «Олимп-2». В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

    Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой – в 16 тысяч.

    Матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта, ответная игра в Манчестере – 16 марта.

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