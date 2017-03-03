«Ростов» – «МЮ». Билеты на матч будут стоить от 2 до 16 тысяч рублей
Пресс-служба «Ростов» сообщила и порядке продажи билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет.
С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона «Олимп-2». В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.
Самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой – в 16 тысяч.
Матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта, ответная игра в Манчестере – 16 марта.
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