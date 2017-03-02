Убытки «Ливерпуля» в сезоне-2015/16 составили 19,8 млн фунтов

Руководство «Ливерпуля» подвело финансовые итоги сезона-2015/16, завершившегося 31 мая.

Доходы клуба продолжают неизменно расти, начиная с 2010 года, когда владельцем команды стала компания Fenway Sports Group (FSG), и сейчас достигли рекордных 301,8 миллиона фунтов (+ 3,9 млн).

Это стало возможно благодаря участию клуба в двух финалах, а также благодаря успешным турне по Азии и Австралии.

Доходы от медиа выросли до 123,6 миллиона (+ 1 млн), доходы в день матча – до 62,4 миллиона (+ 3,4 млн). Доход от коммерции снизился до 115,7 миллиона (- 0,7 млн).

При этом «Ливерпуль» понес убытки в размере 19,8 миллиона фунтов. Основная причина – инвестиции в усиление состава. Клуб пополнили 12 новых игроков, 12 молодых игроков из академии подписали профессиональные контракты.

Количество людей, интересующихся , выросло на 18%. Общее число подписчиков на аккаунты клуба в различных социальных сетях перевалило за 50 миллионов.

«Ливерпуль» сохраняет девятое место в рейтинге Deloitte Football Money League.