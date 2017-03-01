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    Глава департамента спорта Приморского края: «До конца недели выплатим «Лучу-Энергии» долги за месяц из средств регионального бюджета»

    Теги ФНЛ Луч-Энергия

    Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в «Луче-Энергии».

    – Сегодня-завтра поступят первые средства. Начнем потихоньку гасить долги.

    – За сколько месяцев погасите долг?

    – Предварительно за один. Думаю, до конца этой недели начнутся выплаты. Делаем все возможное.

    – А остальные деньги?

    – Я директор департамента физической культуры края. Пока могу говорить о том, что есть. Действую в рамках своих полномочий.

    – Не опасаетесь, что игроков не удовлетворит то, что долги погасят пока всего лишь за месяц?

    – Есть руководство команды. Надеюсь, они тоже повлияют на футболистов. Я прекрасно понимаю настроения игроков. Но, поверьте, мы делаем все от себя зависящее.

    – У «Луча» по-прежнему нет спонсора?

    – Поиски продолжаются.

    – Кто выделяет тогда деньги на погашение задолженности за месяц?

    – Это средства из регионального бюджета.

    – «Луч» сыграет с «Енисеем» 8 марта в Красноярске?

    – Я на это надеюсь. Очень хотим сохранить команду, – сказал Кузнецов.

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