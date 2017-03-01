Нападающий «Луча-Энергии» Илья Михалев рассказал, что футболисты владивостокской команды не тренируются и не могут вернуться со сборов, при этом обещанные выплаты по долгам не начались.

«Ничего в клубе не изменилось. Были обещания руководства клуба и ФНЛ (Футбольной национальной лиги), что в понедельник-вторник начнутся выплаты, но ничего не пришло. Сегодня среда и ничего опять нет. Более того, начальник команды сказал, что и завтра денег не будет.

Мы сидим в Турции, нам никто билеты домой не покупает, мы бойкотируем тренировки, но реакции никакой. Мы ждем какой-то помощи, но даже уже не знаем к кому обращаться.

Мы в такой ситуации в первый раз — когда всем наплевать на команду. Если на таком уровне люди говорят и не выполняют обещаний, даже не знаю к кому обращаться, кого просить; помогите вы (журналисты) нам, пожалуйста, распространяя эту информацию.

В то же время подчеркну, что футболисты заинтересованы в том, чтобы клуб продолжил существовать», — рассказал Михалев.