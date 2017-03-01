YouTube будет транслировать спортивные каналы ESPN и NBC за 35 долларов в месяц

Видеохостинговая компания YouTube объявила о запуске проекта YouTube TV, благодаря которому пользователи интернета в США смогут смотреть в прямом эфире популярные телеканалы.

Сообщается, что YouTube будет транслировать телеканалы АBC, CBS, FOX, NBC, ESPN, в том числе спортивные ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPN News и NBC Sports Network.

Стоимость подписки на месяц составляет 35 долларов.

«Встречайте YouTube TV – живое телевидение для поколения YouTube, для тех, кто смотрит то, что хочет, когда хочет и как хочет», – говорится в рекламном сообщении YouTube.

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