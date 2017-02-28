Краснодарский вице-губернатор Долуда: «Точно скажу, что «Кубань» будет жить»

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда высказался о ситуации в .

«Сейчас поступает много новостей относительно «Кубани», много недостоверной информации. Но я точно скажу, что «Кубань» будет жить. Да, сейчас есть долги, но мы их постараемся погасить до конца этого года», – дал комментарии чиновник.

В середине января футболисты обратились в палату по разрешению споров РФС в связи с задержками зарплаты. В начале февраля появилось сообщение о том, что «Кубань» начала выплачивать долги.