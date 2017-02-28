Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Краснодарский вице-губернатор Долуда: «Точно скажу, что «Кубань» будет жить»

    Теги Кубань ФНЛ Николай Долуда

    Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда высказался о ситуации в «Кубани».

    «Сейчас поступает много новостей относительно «Кубани», много недостоверной информации. Но я точно скажу, что «Кубань» будет жить. Да, сейчас есть долги, но мы их постараемся погасить до конца этого года», – дал комментарии чиновник.

    В середине января футболисты обратились в палату по разрешению споров РФС в связи с задержками зарплаты. В начале февраля появилось сообщение о том, что «Кубань» начала выплачивать долги.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться