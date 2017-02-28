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    Агент: «Игнашевич готов был уйти, но в ЦСКА поменялся тренер»

    Теги ЦСКА Сергей Игнашевич Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Кахор Муминов

    Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, сотрудничающей с Сергеем Игнашевичем, заявил, что этой зимой 37-летний защитник мог покинуть ЦСКА.

    – Игнашевич не подумывает о завершении игровой карьеры?

    – Нет, насколько я знаю, хочет играть. Более того, зимой было предложение. И если бы в ЦСКА не поменялся тренер – он бы его принял. Такая вот была у него эмоциональная реакция. То есть Сергей полон решимости играть и дальше.

    – ЦСКА вряд ли предложит ему новый контракт?

    – Только из-за этого интервью? Нет! (Смеется.) Руслан Аджинджал – тоже наш клиент – в этом возрасте получил приглашение в «Краснодар». Так что в футболе разные случаи бывают, – сказал Муминов.

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