Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, сотрудничающей с Сергеем Игнашевичем, заявил, что этой зимой 37-летний защитник мог покинуть .

– Игнашевич не подумывает о завершении игровой карьеры?

– Нет, насколько я знаю, хочет играть. Более того, зимой было предложение. И если бы в ЦСКА не поменялся тренер – он бы его принял. Такая вот была у него эмоциональная реакция. То есть Сергей полон решимости играть и дальше.

– ЦСКА вряд ли предложит ему новый контракт?

– Только из-за этого интервью? Нет! (Смеется.) Руслан Аджинджал – тоже наш клиент – в этом возрасте получил приглашение в «Краснодар». Так что в футболе разные случаи бывают, – сказал Муминов.