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    И.о. тренера «Лестера»: «Пока мы одержали только одну победу, но постараемся развить этот успех»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лестер Джейми Варди Крэйг Шекспир

    Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир рассказал о матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:1).

    «На разминке я видел в глазах игроков желание бороться. Им нужно было ответить на критику. Команде удался отличный старт, мы великолепно играли в первые 10-15 минут.

    Не знал, что нас ждет. Сказал Варди больше угрожать воротам соперника. Это всего один матч, но начало неплохое.

    Варди показал отличную игру. Я просил футболистов перед матчем не забывать о том, кто они такие.

    Хочу отдать должное болельщикам. Было небольшое беспокойство, как они отреагируют на последние новости, но они были шикарны.

    Я никогда не ставил под сомнение профессионализм моих игроков. Я вижу их на тренировках, понятно, что им не понравилась критика, но она добавила им мотивации.

    Они понимают, что также виноваты в последних результатах команды. Пока мы одержали только одну победу, но постараемся развить этот успех.

    Посмотрим, что будет дальше. Еще слишком рано говорить о чем-то. Клуб сообщит мне, если будут какие-то изменения», – сказал Шекспир.

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