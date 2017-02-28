Главный тренер Юрген Клопп рассказал о поражении в матче чемпионата Англии против (1:3).

«Языковой барьер немного мешает после поражений. Сложнее находить правильные слова.

Не то чтобы «Лестер» был невероятно агрессивным сегодня, это «Ливерпуль» недостаточно хорошо выглядел физически.

Соперник был хорошо подготовлен, был готов к этой встрече. Они зарабатывали стандарты, мы же уступали в борьбе, дарили сопернику ауты. Это не то, о чем мы договаривались перед матчем.

Очень обидный первый гол, он помог «Лестеру» обрести уверенность и набрать ход. Мне сложно передать свое разочарование.

Мы плохо начали, плохо играли в середине матча и плохо его завершили. Было несколько отрезков чуть лучше обычного, но большую часть игры мы провели хуже обычного.

Было очевидно, что матч будет эмоциональным, но нам нужно было хотя бы навязать борьбу сопернику.

Хорошо понимали тактику «Лестера», могли сыграть намного лучше. Наша вина в том, что мы позволили им быть прошлогодним «Лестером».

Моя команда заслуживает критики. Мы показываем слишком нестабильную игру», – сказал Клопп.