Sports.ru и Tribuna Digital приглашают специалиста на позицию младшего аналитика

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Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде web-аналитика.

В ваши задачи будет входить:

– Построение отчетов в Google Analytics, Яндекс.Метрике и внутренней системе визуализации данных.

– Помощь другим отделам в получении доступа к необходимой информации.

– Написание скриптов для сбора данных со сторонних ресурсов.

Наш идеальный кандидат:

– Отлично знает математическую статистику.

– Знает SQL и python (pandas / numpy / scipy / sklearn).

– Знает Google Analytics или аналогичные системы аналитики.

– Хочет работать с большим объемом данных и постоянно совершенствовать свои навыки!

– Готов к выполнению тестового задания.

Мы готовы предложить вам:

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

– Вкуснейшие чай, пряники и, конечно, печеньки.

Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru