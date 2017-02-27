Sports.ru и Tribuna Digital приглашают специалиста на позицию младшего аналитика
Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.
Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде web-аналитика.
В ваши задачи будет входить:
– Построение отчетов в Google Analytics, Яндекс.Метрике и внутренней системе визуализации данных.
– Помощь другим отделам в получении доступа к необходимой информации.
– Написание скриптов для сбора данных со сторонних ресурсов.
Наш идеальный кандидат:
– Отлично знает математическую статистику.
– Знает SQL и python (pandas / numpy / scipy / sklearn).
– Знает Google Analytics или аналогичные системы аналитики.
– Хочет работать с большим объемом данных и постоянно совершенствовать свои навыки!
– Готов к выполнению тестового задания.
Мы готовы предложить вам:
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
– Вкуснейшие чай, пряники и, конечно, печеньки.
Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru
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