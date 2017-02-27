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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru и Tribuna Digital приглашают специалиста на позицию младшего аналитика

    Теги Sports.ru мобильные приложения

    Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

    Сейчас мы хотим предложить присоединиться к нашей команде web-аналитика.

    В ваши задачи будет входить:

    – Построение отчетов в Google Analytics, Яндекс.Метрике и внутренней системе визуализации данных.

    – Помощь другим отделам в получении доступа к необходимой информации.

    – Написание скриптов для сбора данных со сторонних ресурсов.

    Наш идеальный кандидат:

    – Отлично знает математическую статистику.

    – Знает SQL и python (pandas / numpy / scipy / sklearn).

    – Знает Google Analytics или аналогичные системы аналитики.

    – Хочет работать с большим объемом данных и постоянно совершенствовать свои навыки!

    – Готов к выполнению тестового задания.

    Мы готовы предложить вам:

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    – Вкуснейшие чай, пряники и, конечно, печеньки.

    Подробнее об этих и других открытых в данный момент вакансиях, требованиях к кандидатам вы можете прочитать здесь. Свои вопросы и резюме присылайте по адресу jobs@sports.ru

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