Президент РФС Виталий Мутко поделился информацией о переговорах касательно товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

Ранее функционер говорил, что российская сторона хотела бы в июне открыть игрой с южноамериканской командой стадион после реконструкции.

«Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до мы такой матч организуем.

«Лужники» построить успеют, строительство идет даже с опережением графика, речь может идти о благоустройстве, но не будем забегать вперед. В ближайшие дни мы с руководством города рассмотрим все вопросы.

Мы хотели сыграть с бразильцами, конечно, перед Кубком конфедераций, но… В целом к Кубку конфедераций стадион не нужен, поэтому рассмотрим все нюансы в ближайшее время и примем решение», – сказал Мутко.