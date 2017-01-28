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    Виталий Мутко: «Переговоры о проведении в июне матча Россия – Бразилия проходят сложно»

    Теги Виталий Мутко Лужники сборная Бразилии сборная России ЧМ-2018 Кубок конфедераций товарищеские матчи (сборные)

    Президент РФС Виталий Мутко поделился информацией о переговорах касательно товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

    Ранее функционер говорил, что российская сторона хотела бы в июне открыть игрой с южноамериканской командой стадион «Лужники» после реконструкции.

    «Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до ЧМ-2018 мы такой матч организуем.

    «Лужники» построить успеют, строительство идет даже с опережением графика, речь может идти о благоустройстве, но не будем забегать вперед. В ближайшие дни мы с руководством города рассмотрим все вопросы.

    Мы хотели сыграть с бразильцами, конечно, перед Кубком конфедераций, но… В целом к Кубку конфедераций стадион не нужен, поэтому рассмотрим все нюансы в ближайшее время и примем решение», – сказал Мутко.

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