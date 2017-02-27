Президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал, что следит за выступлениями .

- За «Спартаком» слежу. В марте поеду в , буду смотреть, как команда играет. Думаю, шансы на победу хорошие.

- А на победу в чемпионате?

- всегда чемпион, – сказал Алекперов.

Напомним, с 2002 года обладателем контрольного пакета акций московского клуба является вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, а компания выступает титульным спонсором «Спартака».