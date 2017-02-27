Вагит Алекперов: «За «Спартаком» слежу. «Спартак» всегда чемпион»
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал, что следит за выступлениями «Спартака».
- За «Спартаком» слежу. В марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как команда играет. Думаю, шансы на победу хорошие.
- А на победу в чемпионате?
- «Спартак» всегда чемпион, – сказал Алекперов.
Напомним, с 2002 года обладателем контрольного пакета акций московского клуба является вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, а компания выступает титульным спонсором «Спартака».
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