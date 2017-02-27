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    Серхио Рамос: «Пике живет в мире, в котором все настроены против него»

    Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике примера Испания судьи

    Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Вильярреалом» (3:2) в матче чемпионата Испании отреагировал на очередное критическое высказывание защитника «Барселоны» Жерара Пике о судействе.

    «Я бы удивился, если бы о судействе заговорил Месси. Но мы-то знаем, что Пике живет в мире, в котором все настроены против него. У судей тяжелая работа, и мы должны стараться ее облегчить.

    Мы одержали важную победу, прежде всего, в плане психологии. Лидируем с минимальным перевесом, конкуренты дышат нам в спину. Судьба титула решится в последнем туре – разница между командами в футболе стирается все больше», – сказал Рамос.

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