Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Вильярреалом» (3:2) в матче чемпионата Испании отреагировал на очередное критическое высказывание защитника «Барселоны» Жерара Пике о судействе.

«Я бы удивился, если бы о судействе заговорил Месси. Но мы-то знаем, что Пике живет в мире, в котором все настроены против него. У судей тяжелая работа, и мы должны стараться ее облегчить.

Мы одержали важную победу, прежде всего, в плане психологии. Лидируем с минимальным перевесом, конкуренты дышат нам в спину. Судьба титула решится в последнем туре – разница между командами в футболе стирается все больше», – сказал Рамос.