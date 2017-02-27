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    Бруно Сориано: «Сказал судье матча с «Реалом»: «Я же не мог отрезать себе руку». Он ответил, что это пенальти»

    Теги Реал Мадрид Вильярреал примера Испания судьи видео фото Бруно Сориано

    Полузащитник «Вильярреала» Бруно Сориано после поражения от «Реала» (2:3) прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового при счете 2:1, когда мяч после удара игрока мадридцев Тони Крооса и рикошета попал в руку хавбека «желтой субмарины».

    «На видеоповторе четко видно, что я ничего не мог поделать в этом эпизоде. Я сказал судье: «Я же не мог отрезать себе руку».

    Очевидно же, что пенальти не было. Однако арбитр ответил, что это явное нарушение», – сказал Сориано.

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