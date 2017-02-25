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    Прибыль «Ювентуса» в первой половине сезона-2016/17 составила 72 млн евро

    Теги Ювентус серия А Италия бизнес

    Совет директоров «Ювентуса» утвердил промежуточный финансовый отчет по итогам первой части сезона-2016/17.

    В период с 30 июня до 31 декабря 2016 года доход туринского клуба составил 314,9 миллиона евро, что существенно больше, чем годом ранее – 204,5 миллиона.

    Операционные затраты – 182,2 миллиона, амортизация – 48,2 миллиона, операционный доход – 84,8 миллиона.

    Прибыль «Ювентуса» равна 72 миллионам евро. Год назад эта цифра составляла 30,3 миллиона.

    Долг клуба за прошедшее полугодие снизился со 199,4 миллиона до 174,1 миллиона. Собственный капитал клуба вырос с 53,4 миллиона до 125,4 миллиона.

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