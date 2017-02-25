Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об условиях трансфера форварда «Краснодара» Ари в ив».

«Ожидаемо. Добавлю, что аренда до конца сезона обойдется в 200 тысяч евро», – написал Арустамян в своем твиттере.

Зарплату 31-летнему бразильцу будет платить московская команда.

Ари может сыграть против «Краснодара», но тогда «Локомотив» должен будет доплатить 500 тысяч евро за каждый матч.

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