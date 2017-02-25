Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир, работавший помощником Клаудио Раньери, опроверг информацию о том, что отставку итальянца инициировали игроки команды.

«Было чувство большого неудовлетворения из-за плохих результатов, но контакт с раздевалкой он не терял. На эту тему много спекуляций, но у нас не было проблем с игроками.

Всегда жаль, когда кто-то теряет работу. Мои отношения с Клаудио всегда были прекрасными. Вчера вечером мы долго разговаривали, и он поблагодарил меня за поддержку. Мы обменялись мнениями, но многое останется между нами», — сказал Шекспир.