Жулиано и Погба вошли в сборную недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока недели и символическую сборную .

Лучшим футболистом турнира на этой неделе стал нападающий «Олимпиакоса» Карим Ансарифард, забивший два гола в ворота «Османлыспора» (3:0).

В символическую сборную попал полузащитник Жулиано, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Андерлехтом» (3:1).

Сборная недели: Серхио Альварес, Густаво Кабраль (оба – «Сельта»), Альберто Ботиа («Олимпиакос»), Ник Виргевер («Аякс»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба ( ), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» Менхенгладбах), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).