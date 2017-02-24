Жулиано и Погба вошли в сборную недели в Лиге Европы
Пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока недели и символическую сборную Лиги Европы.
Лучшим футболистом турнира на этой неделе стал нападающий «Олимпиакоса» Карим Ансарифард, забивший два гола в ворота «Османлыспора» (3:0).
В символическую сборную попал полузащитник «Зенита» Жулиано, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Андерлехтом» (3:1).
Сборная недели: Серхио Альварес, Густаво Кабраль (оба – «Сельта»), Альберто Ботиа («Олимпиакос»), Ник Виргевер («Аякс»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» Менхенгладбах), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).
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