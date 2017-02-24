Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам ответных матчей 1/16 финала увеличила отрыв от Португалии в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой неделе победил «Андерлехт» 3:1, а «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью 1:1 с «Фенербахче» и «Спартой» соответственно. в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу» 0:2 («Бенфика» провела свой матч на прошлой неделе).

Таким образом, теперь Россия (50,332) опережает Португалию (49,332) на целый балл.

Шестая позиция в рейтинге позволяет заявить в сезоне-2018/19 в еврокубки шесть клубов, при этом два смогут попасть в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, а еще одному придется пройти два отборочных раунда.