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    Зинедин Зидан: «Мы проиграли в самом начале матча»

    Теги Реал Мадрид Валенсия примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча примеры против «Валенсии» (1:2).

    «Мы проиграли в самом начале матча. Команда действовала слишком открыто, а обрезы просто убили нас.

    Мы очень разозлены на себя за то, как начали эту игру. Если ты не сосредоточен на игре, то тебя за это накажут на поле. Настрой очень важен.

    Нужно отдать должное сопернику. Они отлично начали матч и смогли довести его до победы. Мои поздравления.

    Позже нам удалось наладить игру, мы создавали какие-то моменты, но нам не удавалось забить. Нужно отдохнуть и думать о следующем матче», – сказал Зидан.

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