Новые эксклюзивные push-уведомления и еще несколько фич в обновленном приложении Sports.ru для iOS

Rich-notifications, пуши об ответе на комментарий и многое другое – в обновленной версии главного приложения Sports.ru для iOS!

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В приложении вы найдете:

Пуши об ответе на комментарий:

При ответе на ваш комментарий вам будем выслано push-уведомление с текстом ответа. При открытии пуша нажатием 3DTouch (или свайпом влево на устройствах ниже iPhone 6S) вы сможете ответить на комментарий сразу из уведомления. Выключить или включить пуши можно в меню «Настройки».

Важно: Мы еще тестируем данную фичу, о всех найденных ошибках, и предложениях по улучшению вы можете написать на support.mobile@sports.ru, либо через меню «Поддержка» из приложения.

Виджеты, и новые push-уведомления в последней версии iOS:

– Удобный виджет с последними новостями и матчами вашей команды в одном свайпе от главного экрана вашего iPhone;

– Нажав на уведомление о забитой шайбе/мяче или на уведомление за 30 минут до матча более сильным нажатием 3DTouch (или свайпом влево на устройствах ниже iPhone 6S), вы сможете в один клик просмотреть статистику игрока, перейти в его профиль или проголосовать за любимую команду;

Больше баскетбола:

Теперь в приложении вы можете найти баскетбольный матч-центр, со всеми матчами главных турниров, и избранное — быстрый доступ к любимым игрокам и клубам. Мы сделали приложение еще чуть более удобным для баскетбольных болельщиков.

Приложение Sports.ru для iOS и Android – одно из самых популярных русскоязычных спортивных приложений.

Скачать приложение Sports.ru на iPhone/iPad

Скачать приложение Sports.ru на Android

Помимо вышеперечисленных функций, приложение включает:

– Все спортивные новости — футбол, хоккей, теннис, баскетбол, биатлон, покер, бокс, авто и мотоспорт;

– Календарь, трансляции и результаты всех главных турниров;

– Возможность выбора любимых видов спорта, турниров и команд;



– Онлайн трансляции матчей, составы и расстановки;

– Видео голов и опасных моментов;

– Подробную статистику по более, чем 200 футбольным, хоккейным, а скоро и баскетбольным турнирам;

– Блоги и материалы пользователей Sports.ru;

– Комментарии и чаты для общения с другими болельщиками.