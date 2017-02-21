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    Анчелотти грозит штраф в размере 10 тысяч евро за неприличный жест в адрес болельщиков «Герты»

    Теги Бавария Герта Карло Анчелотти бундеслига Германия болельщики

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может быть наказан по итогам матча чемпионата Германии с «Гертой» (1:1).

    57-летнему итальянцу грозит штраф в размере 7-10 тысяч евро за то, что после игры, уходя с поля, он показал болельщикам берлинского клуба средний палец. Анчелотти объяснил свою реакцию тем, что в него плюнули.

    Сегодня Немецкий футбольный союз должен вынести решение по этому инциденту.

    В свое время за аналогичный проступок во второй бундеслиге бывший главный тренер берлинского «Униона» Норберт Дювель был оштрафован на 3500 евро.

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