Карло Анчелотти: «Я показал средний палец болельщикам «Герты», потому что в меня плюнули»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что показал неприличный жест после матча 21-го тура бундеслиги против «Герты» (1:1).
57-летний итальянский специалист, уходя с поля в подтрибунное помещение, показал болельщикам берлинской команды средний палец.
«Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули.
В конце матча было жарковато, но пять минут были добавлены правильно», – сказал Анчелотти в эфире ARD.
«Герта» – «Бавария». Судья добавил 5 минут, Левандовски сравнял счет на 96-й минуте
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.