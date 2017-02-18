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    Карло Анчелотти: «Я показал средний палец болельщикам «Герты», потому что в меня плюнули»

    Теги Бавария Герта Карло Анчелотти бундеслига Германия происшествия болельщики

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что показал неприличный жест после матча 21-го тура бундеслиги против «Герты» (1:1).

    57-летний итальянский специалист, уходя с поля в подтрибунное помещение, показал болельщикам берлинской команды средний палец.

    «Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули.

    В конце матча было жарковато, но пять минут были добавлены правильно», – сказал Анчелотти в эфире ARD.

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