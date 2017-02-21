Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о скандалах с участием форварда Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Попадал ли в такие же дурацкие ситуации, как Кокорин и Мамаев? Мы, кстати, недавно разговаривали на эту тему, вспоминали 2004 год и смеялись: как не повезло парням и насколько раньше было проще. Можно было спокойно сходить в любое место и не переживать, что тебя обязательно кто-нибудь заснимет и куда-то это отправит. А сейчас стало опасно провести где-то время. Поэтому я не попадал в такую ситуацию, как ребята.

На самом деле негативно отношусь, когда такие истории выворачивают и делают из людей непонятно кого. Знаю, что Мамаев и Кокорин не такие, как о них говорят, но людям уже ничего не докажешь. Только время может что-то изменить», — сказал Самедов.