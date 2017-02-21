Миранчук не перейдет в «Рубин»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не перейдет в «Рубин» зимой.
Вчера клубы согласовали сделку, которая состояла из двух трансферов: в «Рубин» должен был перейти Алексей Миранчук, а в обратном направлении – защитник казанцев Соломон Кверквелия. При этом трансфер Миранчука стоил 5,5 миллионов евро, условия перехода Кверквелия – бесплатная аренда до конца сезона с опцией последующего выкупа.
Однако вчера вечером часть сделки – по Миранчуку – сорвалась. Источники в Казани связывают срыв переговоров с переменами в менеджменте казанского клуба.
Подробную статистику выступлений Миранчука вы можете посмотреть здесь.
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