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    Миранчук не перейдет в «Рубин»

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Соломон Кверквелия Алексей Миранчук

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не перейдет в «Рубин» зимой.

    Вчера клубы согласовали сделку, которая состояла из двух трансферов: в «Рубин» должен был перейти Алексей Миранчук, а в обратном направлении – защитник казанцев Соломон Кверквелия. При этом трансфер Миранчука стоил 5,5 миллионов евро, условия перехода Кверквелия – бесплатная аренда до конца сезона с опцией последующего выкупа.

    Однако вчера вечером часть сделки – по Миранчуку – сорвалась. Источники в Казани связывают срыв переговоров с переменами в менеджменте казанского клуба.

    Подробную статистику выступлений Миранчука вы можете посмотреть здесь.

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