Полузащитник Алексей Миранчук не перейдет в «Рубин» зимой.

Вчера клубы согласовали сделку, которая состояла из двух трансферов: в должен был перейти Алексей Миранчук, а в обратном направлении – защитник казанцев . При этом трансфер Миранчука стоил 5,5 миллионов евро, условия перехода Кверквелия – бесплатная аренда до конца сезона с опцией последующего выкупа.

Однако вчера вечером часть сделки – по Миранчуку – сорвалась. Источники в Казани связывают срыв переговоров с переменами в менеджменте казанского клуба.

Подробную статистику выступлений Миранчука вы можете посмотреть здесь.