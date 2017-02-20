Тульский «Арсенал» расторгнет контракт с Фримпонгом

Генеральный директор тульского Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник Эммануэль Фримпонг покинет команду.

«Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию.

Наш главный тренер не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», – сказал Балашов.

В январе 25-летний ганский хавбек был отстранен от тренировок с основой «Арсенала». Шведский «АФК Юнайтед» хотел арендовать игрока, но туляков не устроило предложение.

В этом сезоне Фримпонг провел лишь 3 матча в РФПЛ. До этого он два сезона выступал за «Уфу». Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски?»

Фримпонг и другие футболисты, которым стало мало футбола

