Тульский «Арсенал» расторгнет контракт с Фримпонгом
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник Эммануэль Фримпонг покинет команду.
«Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию.
Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», – сказал Балашов.
В январе 25-летний ганский хавбек был отстранен от тренировок с основой «Арсенала». Шведский «АФК Юнайтед» хотел арендовать игрока, но туляков не устроило предложение.
В этом сезоне Фримпонг провел лишь 3 матча в РФПЛ. До этого он два сезона выступал за «Уфу». Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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