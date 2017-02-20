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    Тульский «Арсенал» расторгнет контракт с Фримпонгом

    Теги Премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Сергей Кирьяков Дмитрий Балашов Эммануэль Фримпонг

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник Эммануэль Фримпонг покинет команду.

    «Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию.

    Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», – сказал Балашов.

    В январе 25-летний ганский хавбек был отстранен от тренировок с основой «Арсенала». Шведский «АФК Юнайтед» хотел арендовать игрока, но туляков не устроило предложение.

    В этом сезоне Фримпонг провел лишь 3 матча в РФПЛ. До этого он два сезона выступал за «Уфу». Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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