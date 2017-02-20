Чорлука – самый высокооплачиваемый игрок «Локомотива», Игорь Денисов и Фернандеш – в топ-10 лиги

Sports.ru составил рейтинг зарплат в российском футболе.

В топ-64 вошли сразу 8 игроков . Самый высокооплачиваемый игрок московского клуба – . Защитник и капитан команды зарабатывает 4,5 миллиона евро в год и делит первое место среди всех игроков в РФПЛ с хавбеком «Зенита» Хави Гарсией.

В первую десятку лиги также попали полузащитники (4 миллиона евро, 4-е место), Мануэл Фернандеш (3,8 миллиона, 7-е место).

Зарплаты других игроков «Локомотива», попавших в рейтинг: Дмитрий Тарасов (2,4 миллиона), , Джефферсон Фарфан (оба – 2 миллиона), Алан Касаев (1,9 миллиона), (1,6 миллиона) и Неманья Пейчинович (1,5 миллиона).

Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru

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