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    Чорлука – самый высокооплачиваемый игрок «Локомотива», Игорь Денисов и Фернандеш – в топ-10 лиги

    Теги Локомотив Игорь Денисов Дмитрий Тарасов Джефферсон Фарфан Премьер-лига Россия рейтинги Ведран Чорлука Гильерме Алан Касаев Владислав Игнатьев Мануэл Фернандеш Неманья Пейчинович

    Sports.ru составил рейтинг зарплат в российском футболе.

    В топ-64 вошли сразу 8 игроков «Локомотива». Самый высокооплачиваемый игрок московского клуба – Ведран Чорлука. Защитник и капитан команды зарабатывает 4,5 миллиона евро в год и делит первое место среди всех игроков в РФПЛ с хавбеком «Зенита» Хави Гарсией.

    В первую десятку лиги также попали полузащитники Игорь Денисов (4 миллиона евро, 4-е место), Мануэл Фернандеш (3,8 миллиона, 7-е место).

    Зарплаты других игроков «Локомотива», попавших в рейтинг: Дмитрий Тарасов (2,4 миллиона), Гильерме, Джефферсон Фарфан (оба – 2 миллиона), Алан Касаев (1,9 миллиона), Владислав Игнатьев (1,6 миллиона) и Неманья Пейчинович (1,5 миллиона).

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