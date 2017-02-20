15 футболистов «Зенита» – в топ-35 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ

.ru составил актуальный рейтинг зарплат российского футбола.

В топ-60 вошли 15 футболистов петербургского клуба. При этом все игроки находятся в топ-35.

Самым высокооплачиваемым игроком и чемпионата России является опорник Хави Гарсия, получающий 4,5 миллиона евро в год. В первую десятку вошли также Бранислав Иванович (4,1 миллиона, 3-е место) и форвард (3,6 миллиона, 9-е место).

Остальные игроки «Зенита», вошедшие в рейтинг: Данни (3,4 миллиона), Александр Кокорин (3,3 миллиона), Доменико Кришито, Жулиано (по 3 миллиона), Олег Шатов, Николас Ломбертс (по 2,5 миллиона), (2,4 миллиона), Игорь Смольников, Виктор Файзулин (по 2,2 миллиона), , Александр Анюков, Луиш Нету (по 2 миллиона).

Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru