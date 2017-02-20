Президент Илья Геркус рассказал о трансферной политике клуба.

– До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то в эти сроки?

– Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.

– Информация об интересе к Марипану соответствует действительности?

– На данный момент такого интереса нет.

– «Локомотив» уже объявил о подписании , потом был дан отбой. Причины – финансовые? Или смутили некоторые особенности поведения ?

– На заключительном этапе переговоров возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании «Локомотив» несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.

– То есть трансферный бюджет клуба ограничен?

– Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый фэйр-плей.

– Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?

– Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.

– Миранчук отозвал заявление об уходе из «Локомотива». Но это не значит, что он не уйдет?

– Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве».

– Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?

– Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере.

– Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?

– Да, с высокой долей вероятности – в ближайшее время, – сказал Геркус.