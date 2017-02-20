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    Илья Геркус: «Процесс перехода Миранчука в другой клуб близок к завершению»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия возможные трансферы Стивен Колкер Илья Геркус Алексей Миранчук Гильермо Марипан

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферной политике клуба.

    – До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то «Локомотив» в эти сроки?

    – Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.

    – Информация об интересе к Марипану соответствует действительности?

    – На данный момент такого интереса нет.

    – «Локомотив» уже объявил о подписании Колкера, потом был дан отбой. Причины –  финансовые? Или смутили некоторые особенности поведения Колкера?

    – На заключительном этапе переговоров возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании «Локомотив» несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.

    – То есть трансферный бюджет клуба ограничен?

    – Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый фэйр-плей.

    – Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?

    – Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.

    – Миранчук отозвал заявление об уходе из «Локомотива». Но это не значит, что он не уйдет?

    – Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве».

    – Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?

    – Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере.

    – Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?

    – Да, с высокой долей вероятности – в ближайшее время, – сказал Геркус.

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