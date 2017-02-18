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    Хосеп Гвардиола: «На стадионе «Хаддерсфилда» был регбийный матч, из-за чего поле стало медленным. Но я не жалуюсь»

    Теги Венсан Компани Манчестер Сити Кубок Англии Хосеп Гвардиола Хаддерсфилд Джон Смитс Стэдиум

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» (0:0).

    «Нет, мы не испытываем разочарования. Это был очень жесткий матч против одной из лучших команд чемпионшипа.

    Два дня назад здесь [на стадионе «Джон Смитс»] был регбийный матч, из-за чего поле стало медленным, но мы проделали хорошую работу. И «Хаддерсфилд» – действительно классная команда. Мои им поздравления.

    Очевидно, что трудно играть против команды из верхней части таблицы чемпионшипа. Но я не стану жаловаться. Моя команда выполнила все, о чем я их просил.

    Я люблю свою работу. Теперь у нас будет переигровка, таковы правила. Вернемся из Абу-Даби и сыграем.

    Компани сегодня не мог играть, но это не проблема», – сказал Гвардиола.

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