Главный тренер Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче 1/8 финала Кубка Англии с (0:0).

«Нет, мы не испытываем разочарования. Это был очень жесткий матч против одной из лучших команд чемпионшипа.

Два дня назад здесь [на стадионе «Джон Смитс»] был регбийный матч, из-за чего поле стало медленным, но мы проделали хорошую работу. И «Хаддерсфилд» – действительно классная команда. Мои им поздравления.

Очевидно, что трудно играть против команды из верхней части таблицы чемпионшипа. Но я не стану жаловаться. Моя команда выполнила все, о чем я их просил.

Я люблю свою работу. Теперь у нас будет переигровка, таковы правила. Вернемся из Абу-Даби и сыграем.

Компани сегодня не мог играть, но это не проблема», – сказал Гвардиола.