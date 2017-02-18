Тренер Жозе Моуринью в преддверии матча с «Блэкберном» описал свое отношение к Кубку Англии.

В 2005 году под руководством португальца проиграл «Ньюкаслу» (0:1) и вылетел из турнира. Моуринью тогда не выпустил на поле нескольких основных футболистов, включая вратаря Петра Чеха, полузащитников Клода Макелеле и Фрэнка Лэмпарда, поскольку тренер посчитал более важными встречу с «Барселоной» (1:2) и финальный матч Кубка лиги с «Ливерпулем» (3:2).

«Да, я тогда слил матч Кубка Англии. На той же неделе мы встречались с «Барселоной» в Лиге чемпионов и играли в финале Кубка Англии с «Ливерпулем». Был матч с «Ньюкаслом», и я на него наплевал. Я рисковал слишком сильно.

Я излишне сконцентрировал внимание на «Барселоне» и «Ливерпуле». Мы в итоге прошли «Барселону» и обыграли «Ливерпуль» в финале. Так что это было хорошо. Но ощущение, что я выбросил кубковый матч, было неприятным.

Так что я не стану сливать . Если проиграю – значит, соперник превзошел «Манчестер Юнайтед» или мы не показали хорошей игры. Но плевать на Кубок Англии я не собираюсь.

Едем в Блэкберн с должным уважением. «Манчестер Юнайтед» уже играл с «Редингом» и «Уиганом», поэтому уровень чемпионшипа нам известен. Еще один аспект состоит в том, что играть на «Олд Траффорд» – одно, а на выезде – другое.

Я с большим уважением отношусь к Кубку Англии. В «Манчестер Юнайтед» требования таковы, что надо серьезно подходить к каждой игре», – сказал португалец.