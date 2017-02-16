Главный тренер Арсен Венгер рассказал о причинах поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

«Сложно объяснить такой результат. У нас было несколько отличных шансов забить еще перед самым перерывом. Нам не повезло со вторым голом «Баварии», а потом мы потеряли Косьельни. После этого «Арсенал» развалился.

играла лучше нас, они отлично проявили себя во втором тайме, а мы не смогли с ними справиться.

Я не хочу оправдываться. Такое поражение на таком уровне – это настоящий шок. Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает.

В таких матчах нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Третий мяч «Баварии» убил нас, после него мы бросили играть.

Это низшая точка моей карьеры? Не думаю, что сейчас это важно. Но я действительно расстроен.

Нужно отойти от этого поражения и готовиться к следующей игре», – сказал Венгер.