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    Арсен Венгер: «Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает»

    Теги Бавария Арсен Венгер Лига чемпионов Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о причинах поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

    «Сложно объяснить такой результат. У нас было несколько отличных шансов забить еще перед самым перерывом. Нам не повезло со вторым голом «Баварии», а потом мы потеряли Косьельни. После этого «Арсенал» развалился.

    «Бавария» играла лучше нас, они отлично проявили себя во втором тайме, а мы не смогли с ними справиться.

    Я не хочу оправдываться. Такое поражение на таком уровне – это настоящий шок. Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает.

    В таких матчах нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Третий мяч «Баварии» убил нас, после него мы бросили играть.

    Это низшая точка моей карьеры? Не думаю, что сейчас это важно. Но я действительно расстроен.

    Нужно отойти от этого поражения и готовиться к следующей игре», – сказал Венгер.

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