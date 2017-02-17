Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки поделился мнением о футбольном стиле «Барселоны» в настоящий момент.

«Король в лице «Барселоны» умер. Следующий, кто должен быть рукоположен на трон, — это мадридский . Однако есть свободное пространство и для «новичка» — мне кажется, идеально подходит на эту роль. Команда развивается и наравне с «Реалом» является фаворитом в борьбе за победу в ЛЧ в этом сезоне.

Уже какое-то время перестала быть той самой «Барселоной». Да, они по-прежнему легко разбираются со слабыми командами в примере, но когда сталкиваются с серьезным сопротивлением, то вы больше не видите ту агрессивность, организованность, и голод, которыми мы все так восхищались.

Каталонцы доминировали на протяжении 10 лет, навязывая свой игровой стиль, который в свое время был просто изумительным. Они преподали футбольный урок всему миру.

Сейчас же они столкнулись с кирпичной стеной, которую не по силам перепрыгнуть даже Месси, поскольку вся машина каталонского футбола сломана», — сказал Сакки.