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    Арриго Сакки: «Король в лице «Барселоны» умер»

    Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Лига чемпионов Арриго Сакки

    Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки поделился мнением о футбольном стиле «Барселоны» в настоящий момент.

    «Король в лице «Барселоны» умер. Следующий, кто должен быть рукоположен на трон, — это мадридский «Реал». Однако есть свободное пространство и для «новичка» — мне кажется, «Ювентус» идеально подходит на эту роль. Команда развивается и наравне с «Реалом» является фаворитом в борьбе за победу в ЛЧ в этом сезоне.

    Уже какое-то время «Барселона» перестала быть той самой «Барселоной». Да, они по-прежнему легко разбираются со слабыми командами в примере, но когда сталкиваются с серьезным сопротивлением, то вы больше не видите ту агрессивность, организованность, и голод, которыми мы все так восхищались.  

    Каталонцы доминировали на протяжении 10 лет, навязывая свой игровой стиль, который в свое время был просто изумительным. Они преподали футбольный урок всему миру.

    Сейчас же они столкнулись с кирпичной стеной, которую не по силам перепрыгнуть даже Месси, поскольку вся машина каталонского футбола сломана», — сказал Сакки.  

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