«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»
Атакующий полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешел в «Крылья Советов».
Самарский клуб взял 20-летнего российского футболиста в полугодичную аренду.
«Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение.
Хочу принести команде максимум пользы. Да и мне есть что доказывать самому себе», – сказал Зуев.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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Фото: официальный сайт «Крыльев Советов».
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