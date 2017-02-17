«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»

Атакующий полузащитник Александр Зуев перешел в «Крылья Советов».

Самарский клуб взял 20-летнего российского футболиста в полугодичную аренду.

«Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение.

Хочу принести команде максимум пользы. Да и мне есть что доказывать самому себе», – сказал Зуев.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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Фото: официальный сайт .