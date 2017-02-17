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    «Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»

    Теги Спартак Крылья Советов Премьер-лига Россия трансферы фото Александр Зуев

    Атакующий полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешел в «Крылья Советов».

    Самарский клуб взял 20-летнего российского футболиста в полугодичную аренду.

    «Крылья» проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение.

    Хочу принести команде максимум пользы. Да и мне есть что доказывать самому себе», – сказал Зуев.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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    Фото: официальный сайт «Крыльев Советов».

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