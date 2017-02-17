Агент Озила: «В «Арсенале» из Месута делают козла отпущения. Это из-за него команда пропустила 5 голов?»
Агент Эркут Согут, представляющий полузащитника «Арсенала» Месута Озила, поделился мнением о ситуации игрока в английском клубе.
В последней время Озил постоянно критикуют эксперты и болельщики.
«Критика – это нормально, когда футболист плохо играет, но Месут считает, что людям не стоит фокусироваться на его игре. Они используют его как козла отпущения в плохих результатах команды.
«Бавария» владела мячом с «Арсеналом» 74% игрового времени, какой игрок на позиции 10-ки может создавать моменты для своей команды, когда у команды просто нет мяча? Но после таких матчей люди выбирают себе цель, которая дорого стоит и много зарабатывает – это Месут. Но он не может всегда быть козлом отпущения. Это просто нечестно.
У «Арсенала» трудности с командной игрой. На поле вовремя матча находятся 11 футболистов, однако Озила отдельно выделяют и критикуют. Может быть, именно он стал причиной, почему «Арсенал» пропустил 5 голов?», — отметил Согут.
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