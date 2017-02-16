Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» примет «Фенербахче», «Ростов» – «Спарту», «Зенит» против «Андерлехта»
В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» примет «Фенербахче», «Ростов» – «Спарту», а «Зенит» в гостях сыграет с «Андерлехтом».
Лига Европы
1/16 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 16 февраля, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 16 февраля, 21.00, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.05, «Констант Ванден Сток»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
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