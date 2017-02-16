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    Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» примет «Фенербахче», «Ростов» – «Спарту», «Зенит» против «Андерлехта»

    Теги Зенит Ростов Спарта Андерлехт Фенербахче Лига Европы результаты Краснодар

    В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» примет «Фенербахче», «Ростов» – «Спарту», а «Зенит» в гостях сыграет с «Андерлехтом».

    Лига Европы

    1/16 финала

    Первые матчи

    Краснодар Россия – Фенербахче Турция
    Дата проведения
    16 февраля, 19.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика
    Ростов Россия – Спарта Прага Чехия
    Дата проведения
    16 февраля, 21.00, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика
    Андерлехт Бельгия – Зенит Россия
    Дата проведения
    16 февраля, 23.05, «Констант Ванден Сток»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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