В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» примет «Фенербахче», «Ростов» – «Спарту», а в гостях сыграет с «Андерлехтом».

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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