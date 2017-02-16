Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против (1:3).

«Нам противостоял лучший клуб в мире. Жаль, что мы совершили так много ошибок. Мы постараемся выиграть со счетом 2:0 в ответной игре. Хотя думаю, у «Реала» на этот счет другое мнение.

Мы можем рассчитывать на успех, если будем играть лучше, будем совершать меньше ошибок и создавать больше опасных моментов. У нас не так много шансов на успех, но надо постараться ими воспользоваться.

Я тренирую эту команду, я выбираю состав. Президент может высказать свое мнение, но лучше это делать в личном разговоре со мной, но финальное решение все равно останется за мной.

Матчи на таком стадионе против таких команд – это серьезное испытание для наших юных игроков. Но только так и можно добиться прогресса. «Реал» провел лучший матч за три месяца. Я внимательно следил за ними. А вот мы не дотянули до своего максимума. Мы можем играть с ними на равных, но для этого надо показать свой лучший футбол.

Марадона общался с командой 30 секунд, такая легенда способна вдохновить игроков. Первые 20 минут матча были лучшими в нашем исполнении.

Я не могу оценить настрой команды, которая делает много неточны передач. Мы позволяли сопернику контратаковать из-за проблем с настроем или из-за потерь при передачах?

Сложно играть с «Реалом», если так часто терять мяч на своей половине поля. Я увидел у команды больше технических проблем, а не проблем с настроем.

Такое ощущение, что мы провели ужасный матч, но это не так. Мы могли сыграть лучше, но «Реал» создал намного меньше моментов, чем обычно. Главное – команда верит, что может победить в противостоянии», – сказал Сарри.