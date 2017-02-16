Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал команду за матч плей-офф Лиги чемпионов против (1:3).

«Считаю, что сегодня команде не хватало неаполитанского духа. Единственный, кто его продемонстрировал, был неаполитанец Инсинье. Он забил отличный гол.

Других просто не было на поле. Было похоже, что игроки впали в транс при виде звезд «Реала», хотя они не показали ничего особенного.

Нам еще повезло сегодня вечером, потому что команда могла проиграть в 5-6 мячей. В Неаполе будет совсем другая игра, но если «Реал» вновь забьет, то команда развалится.

Я не хочу обсуждать решения, которые принимает тренер, поэтому не буду жаловаться на выбор состава. Я могу быть не согласен с нашим составом, но не скажу об этом никому, даже тем, кому должен это сказать.

Никто не говорит, что Милик должен был сыграть сегодня, но я хочу видеть больше экспериментов с составом.

Вместо этого некоторые люди продолжают отстаивать свою позицию по составу, когда надо думать о клубе и болельщиках. Фанаты не глупы. Если ты проигрываешь, то надо принять решение о том, на кого можно положиться, а на кого нельзя.

В итоге к концу сезона новички команды практически не играют, совсем не понятно, почему так происходит. Если бы я знал об этом, то потратил средства на другие цели.

В определенных матчах нам надо менять тактику и исходить из игры соперника, нельзя исходить из того, что мы можем победить всех с высокой линией защитников.

В поражениях нет ничего нездорового, мы учимся на них, это опыт. Но я не думаю, что дело только в уровне игроков. Я часто отклоняю предложения других клубов о трансфере наших футболистов», – сказал Де Лаурентис.