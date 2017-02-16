Главный тренер Зинедин Зидан рассказал о матче плей-офф Лиги чемпионов против (3:1).

«Гол «Наполи»? Таков футбол. Ты можешь показывать отличный футбол, играть как команда, но соперник проведет атаку и забьет гол.

Пропущенный мяч немного спутал наши планы, но мы взяли игру под свой контроль и сравняли счет.

Считаю, что результат матча справедлив. Но его недостаточно, чтобы гарантировать нам выход в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Рамос получил болезненный удар, кроме того, у него была желтая, поэтому я решил заменить его.

Бензема проявил характер, оказал себя в критический момент. Но он мог забить еще несколько раз», – сказал Зидан.