Зинедин Зидан: «Этого результата недостаточно, чтобы гарантировать нам выход в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о матче плей-офф Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).
«Гол «Наполи»? Таков футбол. Ты можешь показывать отличный футбол, играть как команда, но соперник проведет атаку и забьет гол.
Пропущенный мяч немного спутал наши планы, но мы взяли игру под свой контроль и сравняли счет.
Считаю, что результат матча справедлив. Но его недостаточно, чтобы гарантировать нам выход в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Рамос получил болезненный удар, кроме того, у него была желтая, поэтому я решил заменить его.
Бензема проявил характер, оказал себя в критический момент. Но он мог забить еще несколько раз», – сказал Зидан.
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