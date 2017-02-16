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    Карло Анчелотти: «Нам нужно показать ту же игру в Лондоне»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Лига чемпионов Арсенал

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1).

    «Мы показали фантастический футбол. Результат этого матча очень важен, но еще будет ответный матч в Лондоне. Нам нужно показать ту же игру.

    Это только один матч, нам нужно избежать проблем в ответной игре. Надо будет хорошо подготовиться к этому матчу.

    Тиаго играл очень хорошо и забил два гола на свой счет. Он показал идеальную игру», – сказал Анчелотти.

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