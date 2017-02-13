Капитан Денис Глушаков поделился впечатлениями от контрольного матча с (2:4).

– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками.

Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.

– Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее в разрушении.

– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал, – сказал Глушаков.