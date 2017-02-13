Денис Глушаков: «Мы пытались созидать, а «Рубин» разрушал и после этого забивал»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от контрольного матча с «Рубином» (2:4).
– Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками.
Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.
– Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении.
– Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал, – сказал Глушаков.
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