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    Денис Глушаков: «Мы пытались созидать, а «Рубин» разрушал и после этого забивал»

    Теги Спартак Рубин Премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от контрольного матча с «Рубином» (2:4).

    – Не сказал бы, что мы сейчас под очень большими нагрузками.

    Да, некоторая усталость чувствуется. Но мы показали свою готовность на данный момент. Свою готовность оцениваю на 80 процентов.

    – Показалось, «Рубин» выглядел убедительнее «Спартака» в разрушении.

    – Нам тоже так показалось. Пытались созидать, а соперник разрушал и после этого забивал, – сказал Глушаков.

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